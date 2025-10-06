06:48  06 октября
В центре Киева ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
07:12  06 октября
В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
06 октября 2025, 07:12

В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской


Фото: ГСЧС
Вечером 5 октября в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в одном из общепитов на улице Рейтарской

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил кухню на первом этаже трехэтажного здания. Пожар площадью около 20 квадратных метров потушили спасатели.

На месте работали 13 огнеборцев, привлекались три единицы техники.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 1 октября в селе Красованное в Киевской области загорелся частный дом. В результате пожара погибла женщина.

Киев пожар спасатели ГСЧС кафе
