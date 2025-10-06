07:23  06 жовтня
06 жовтня 2025, 09:57

На трасі Дніпро-Кривий Ріг згоріла вантажівка з продуктами

06 жовтня 2025, 09:57
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У неділю, 5 жовтня, неподалік села Малософіївка Затишнянської громади Кам'янського району загорілася вантажівка MAN з продуктами

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила автомобіль та вантаж на площі 30 кв. м.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Причину займання наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці повністю згорів автомобіль Toyota. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 33-річний киянин. За словами чоловіка, він вирішив "помститися" власнику, бо прийняв цю машину за ту, що кілька днів тому ледь не збила його на вулиці.

