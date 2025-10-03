20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
03 октября 2025, 21:13

В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения

03 октября 2025, 21:13
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области из-за обстоятельств, связанных с безопасностью, наблюдаются задержки пригородных поездов в направлениях Синельниково и Пятихатки

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

По предварительным данным, ожидаемые задержки могут составить от 30 минут и более, в зависимости от конкретного маршрута.

В частности, поезд №6043, курсирующий по маршруту Днепр – Пятихатки, проследовал до станции Горяиново и из-за сложной ситуации был вынужден вернуться на исходную станцию. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании и по возможности планировать поездки заранее.

Представители железной дороги отмечают, что движение пригородных поездов будет восстанавливаться постепенно, как только позволит ситуация с безопасностью. Пока неизвестно, когда поезда смогут продолжить свой привычный маршрут до Пятихаток.

Местные жители, которые пользуются железнодорожным сообщением в этих направлениях, призывают следить за официальными сообщениями и соблюдать все рекомендации перевозчика.

Напомним, украинские предприятия вынуждены платить за электроэнергию в три раза больше, чем их европейские конкуренты. Из-за высоких тарифов металлургические и другие энергоемкие заводы рискуют потерять часть производственных мощностей.

Днепропетровская область пригородный транспорт поезд задержка поездов транспорт
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
