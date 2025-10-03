Фото: иллюстративное

В Днепропетровской области из-за обстоятельств, связанных с безопасностью, наблюдаются задержки пригородных поездов в направлениях Синельниково и Пятихатки

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

По предварительным данным, ожидаемые задержки могут составить от 30 минут и более, в зависимости от конкретного маршрута.

В частности, поезд №6043, курсирующий по маршруту Днепр – Пятихатки, проследовал до станции Горяиново и из-за сложной ситуации был вынужден вернуться на исходную станцию. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании и по возможности планировать поездки заранее.

Представители железной дороги отмечают, что движение пригородных поездов будет восстанавливаться постепенно, как только позволит ситуация с безопасностью. Пока неизвестно, когда поезда смогут продолжить свой привычный маршрут до Пятихаток.

Местные жители, которые пользуются железнодорожным сообщением в этих направлениях, призывают следить за официальными сообщениями и соблюдать все рекомендации перевозчика.

