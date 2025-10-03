Фото: иллюстративное

Европейский Союз снизил цену на электроэнергию для промышленных предприятий до €50 за МВт-ч

Об этом сообщил представитель "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Криковский, передает RegioNews.

В то же время стоимость электроэнергии в Украине остается высокой и достигает $180 за МВт-ч. Из-за этого украинские энергоемкие предприятия, в частности металлургические, теряют конкурентные преимущества по сравнению с европейскими производителями.

На форуме "Украинский экспорт: сквозь тернии в ЕС" Олег Крикавский подчеркнул, что для поддержания конкурентоспособности украинской металлургии необходимо внедрять механизмы регулирования и компенсации, подобные тем, которые действуют в странах ЕС. Там правительства выделяют десятки миллиардов евро на снижение стоимости электроэнергии для крупных предприятий.

В качестве примера называют Германию, где стоимость электроэнергии для промышленных потребителей считается высокой при €80 за МВт-ч. В 2026 году правительство страны планирует выделить €6,5 млрд на поддержку энергоемких отраслей и еще €200 млрд через Фонд энергоэффективности, чтобы снизить цену до €50-€60 за МВт-ч.

Ранее сообщалось, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявлял, что дальнейший рост тарифов на электроэнергию в Украине может привести к остановке комбината в Днепропетровской области. Эксперты предупреждают, что без системных изменений украинская промышленность может потерять часть производственных мощностей и рабочих мест.