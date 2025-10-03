Скандал с Укрзализныцей: российские стаканы в поездах попали на международные рейсы

В поездах "Укрзализныци" пассажирам начали подавать чай в стаканах с российской маркировкой. Это заметили в рейсе Киев-Будапешт, что вызвало волну возмущения среди общественности и подняло вопрос об имидже Украины за границей

Как передает RegioNews, об этом написал пользователь Facebook Кирилл Антонов. Он уже получил ответ от УЗ.

Пассажир Антонов опубликовал фото стакана с логотипом ОСЗ (Опытный стекольный завод, Гусь-Хрустальный, РФ). УЗ в комментарии подтвердила наличие таких стаканов, но заявила, что они были закуплены еще до начала войны, и заменят их украинскими после окончания срока эксплуатации.

Представители компании объяснили, что инвентарь сохранился еще со времен, когда в Украине курсировал обширный парк пассажирских поездов, в том числе международных. В результате количество подвижного состава уменьшилось, но инвентарь (в том числе посуда) был распределен среди депо.

Сегодня УЗ не считает нужным использовать бюджетные средства на добровольную скорую замену, но обещает постепенно обновить посуду по истечении сроков годности.

Критики в сети подчеркивают, что УЗ – "лицо государства" и не имеет права подавать пассажирам на международных маршрутах элементы с маркировкой страны-агрессора, даже если они "остались в запасе".

Вместе с тем, Укрзализныця уже планирует отказаться от традиционных стаканов с подстаканниками в пользу брендированной бумажной посуды.

Напомним, правоохранители объявили подозрение эксначальнику регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця". Его действия привели к ущербу государственной компании более чем на 31 млн грн.