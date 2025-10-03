Фото: ілюстративне

У Дніпропетровській області через безпекові обставини спостерігаються затримки приміських поїздів у напрямках Синельникове та П'ятихатки

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За попередніми даними, очікувані затримки можуть становити від 30 хвилин і більше, залежно від конкретного маршруту.

Зокрема, поїзд №6043, що курсує за маршрутом Дніпро – П'ятихатки, прослідував до станції Горяїнове та через складну ситуацію був змушений повернутися до початкової станції. Пасажирам радять враховувати зміни у розкладі та за можливості планувати поїздки заздалегідь.

Представники залізниці наголошують, що рух приміських поїздів буде відновлюватися поступово, щойно дозволить безпекова ситуація. Поки що невідомо, коли потяги зможуть продовжити свій звичний маршрут до П'ятихаток.

Місцеві мешканці, які користуються залізничним сполученням у цих напрямках, закликають стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися всіх рекомендацій перевізника.

