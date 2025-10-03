20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 21:13

На Дніпропетровщині зупинили частину приміських поїздів: кого зачеплять зміни

03 жовтня 2025, 21:13
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області через безпекові обставини спостерігаються затримки приміських поїздів у напрямках Синельникове та П'ятихатки

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За попередніми даними, очікувані затримки можуть становити від 30 хвилин і більше, залежно від конкретного маршруту.

Зокрема, поїзд №6043, що курсує за маршрутом Дніпро – П'ятихатки, прослідував до станції Горяїнове та через складну ситуацію був змушений повернутися до початкової станції. Пасажирам радять враховувати зміни у розкладі та за можливості планувати поїздки заздалегідь.

Представники залізниці наголошують, що рух приміських поїздів буде відновлюватися поступово, щойно дозволить безпекова ситуація. Поки що невідомо, коли потяги зможуть продовжити свій звичний маршрут до П'ятихаток.

Місцеві мешканці, які користуються залізничним сполученням у цих напрямках, закликають стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися всіх рекомендацій перевізника.

Нагадаємо, українські підприємства змушені сплачувати за електроенергію втричі більше, ніж їхні європейські конкуренти. Через високі тарифи металургійні та інші енергоємні заводи ризикують втратити частину виробничих потужностей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область приміський транспорт поїзд затримка поїздів транспорт
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
03 жовтня 2025, 19:57
На Дніпропетровщині чиновники заволоділи майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів
03 жовтня 2025, 19:45
Скандал з Укрзалізницею: російські склянки в поїздах потрапили на міжнародні рейси
03 жовтня 2025, 12:19
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
ССО уразили ключові об'єкти ППО ворога на території РФ
03 жовтня 2025, 21:10
Конфлікт із летальним фіналом: на Харківщині чоловіку дали умовний термін за вбивство військового
03 жовтня 2025, 21:05
"Директорку" школи на Херсонщині засудили за роботу на ворога
03 жовтня 2025, 20:55
Будівлю Харківської ОВА не можна зносити: архітектор пояснив причину
03 жовтня 2025, 20:49
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
03 жовтня 2025, 20:45
Українські заводи платять у 3 рази більше: електроенергія в ЄС рекордно дешевша
03 жовтня 2025, 20:32
Донеччина у темряві: Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська знеструмлені через обстріли
03 жовтня 2025, 20:29
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
03 жовтня 2025, 20:20
У Києві засудили чоловіка, який "замінував" будівлю
03 жовтня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »