В Никополе обнаружили взрывоопасные мины: радиус поражения до 7 метров

Фото: t.me/NikopolOperativniy

В Никополе в районе рыбзавода – узла связи – обнаружены взрывоопасные предметы, вероятно противопехотные мины ПФМ-1

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка, передает RegioNews.

По словам главы города, это мины нажимного действия с радиусом поражения до 7 метров. Жителей призывают быть внимательными и осторожными.

В случае обнаружения опасных предметов следует:

немедленно уведомить полицию по номеру 102;

сообщить точное место находки;

не приближаться и не касаться предмета;

не допускать к нему других людей, особенно детей;

Полиция обращается к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми об опасности таких предметов.

Напомним, в Херсоне 13-летний мальчик взорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.