В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
В Никополе обнаружили взрывоопасные мины: радиус поражения до 7 метров

Читайте також українською мовою
Фото: t.me/NikopolOperativniy
Читайте також
українською мовою

В Никополе в районе рыбзавода – узла связи – обнаружены взрывоопасные предметы, вероятно противопехотные мины ПФМ-1

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка, передает RegioNews.

По словам главы города, это мины нажимного действия с радиусом поражения до 7 метров. Жителей призывают быть внимательными и осторожными.

В случае обнаружения опасных предметов следует:

  • немедленно уведомить полицию по номеру 102;
  • сообщить точное место находки;
  • не приближаться и не касаться предмета;
  • не допускать к нему других людей, особенно детей;

Полиция обращается к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми об опасности таких предметов.

Напомним, в Херсоне 13-летний мальчик взорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

