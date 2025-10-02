10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 10:56

У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів

02 жовтня 2025, 10:56
Фото: t.me/NikopolOperativniy
У Нікополі в районі рибзаводу – вузлу зв'язку – виявлено вибухонебезпечні предмети, ймовірно протипіхотні міни ПФМ-1

Про це пише "Відомо" із посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка, передає RegioNews.

За словами очільника міста, це міни натискної дії з радіусом ураження до 7 метрів. Мешканців закликають бути уважними та обережними.

У разі виявлення небезпечних предметів слід:

  • негайно повідомити поліцію за номером 102;
  • повідомити точне місце знахідки;
  • не наближатися та не торкатися предмета;
  • не допускати до нього інших людей, особливо дітей;

Поліція також звертається до батьків із проханням провести роз’яснювальні бесіди з дітьми про небезпеку таких предметів.

Нагадаємо, у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

