У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
У Нікополі в районі рибзаводу – вузлу зв'язку – виявлено вибухонебезпечні предмети, ймовірно протипіхотні міни ПФМ-1
Про це пише "Відомо" із посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка, передає RegioNews.
За словами очільника міста, це міни натискної дії з радіусом ураження до 7 метрів. Мешканців закликають бути уважними та обережними.
У разі виявлення небезпечних предметів слід:
- негайно повідомити поліцію за номером 102;
- повідомити точне місце знахідки;
- не наближатися та не торкатися предмета;
- не допускати до нього інших людей, особливо дітей;
Поліція також звертається до батьків із проханням провести роз’яснювальні бесіди з дітьми про небезпеку таких предметів.
Нагадаємо, у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.