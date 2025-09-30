Фото: Нацполіція

У Дніпрі викрили підлітка, який вкрав телефон та чужі гроші. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

14-річний підліток з Дніпра вкрав телефон. Після цього він зняв з банківської картки потерпілого понад 42 тисячі гривень. Частину коштів він переказав на іншу картку, а потім зняв готівку в різних банкоматах міста.

Правоохоронці повідомили неповнолітньому про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

