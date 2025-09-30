15:26  30 вересня
"Подарунки для сім'ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 16:55

Захопив правоохоронця в заручники: на Дніпропетровщині судили військового

30 вересня 2025, 16:55
На Дніпропетровщині судили бойового медика, який пішов у СЗЧ. Він захоплював у заручники працівника правоохоронних органів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що 31 грудня минулого року його примусово доставили до будівлі для тимчасово затриманих військовослужбовців. 4 січня 2025-го обвинувачений помітив у коридорі санітарну інструкторку медичного пункту. Він напав на жінку позаду, однією рукою обхопив грудну клітку, а другою — приставив ніж до шиї.

Військовий погрожував їй, вимагав, щоб адміністрація відчинила ґрати й дала йому піти звідси. За командою оперативного чергового одні металеві двері було відчинено, а біля других дверей зловмисника вдалося переконати відпустити потерпілу і він був затриманий.

На суді чоловік визнав провину. Проте він сказав, що його дії не загрожували життю потерпілої. За його словами, він з початку війни добровільно пішов на війну бойовим медиком. 15 лютого 2024 року він самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де пробув 9 місяців.

31 грудня його затримали, коли він їхав до знайомої в Павлоград. Його відвезли до приміщення для тимчасово затриманих військовослужбовців і утримували без будь-яких правових підстав, каже чоловік.

Його засудили до 8 років ув'язнення. Відомо, що він раніше несудимий, одружений і має двох малолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік викрав двох жінок. Він тримав їх у заручниках та погрожував розправою. Жінок визволяли правоохоронці.

