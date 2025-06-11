Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители спасали женщин из плена мужчины. Он насильно удерживал их в своей квартире

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове полицейским сообщили, что в Индустриальном районе города мужчина незаконно удерживает людей в квартире. Правоохранители выяснили, что он закрылся изнутри квартиры вместе с двумя женщинами 42 и 47 лет, и угрожал им физической расправой (с ножом).

Для задержания злоумышленника привлекли спецподразделение "КОРД". В результате 39-летнего мужчину задержали. Женщин удалось освободить. Выяснилось, что одна из них была его сожительницей.

"По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области осудили преступников, похитивших человека. Известно, что они похитили молодого парня, а затем потребовали у его родственников выкуп в размере миллиона долларов.