17:35  11 июня
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
16:52  11 июня
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
16:47  11 июня
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 19:40

В Харькове мужчина взял в заложники двух женщин и угрожал им расправой

11 июня 2025, 19:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове правоохранители спасали женщин из плена мужчины. Он насильно удерживал их в своей квартире

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове полицейским сообщили, что в Индустриальном районе города мужчина незаконно удерживает людей в квартире. Правоохранители выяснили, что он закрылся изнутри квартиры вместе с двумя женщинами 42 и 47 лет, и угрожал им физической расправой (с ножом).

Для задержания злоумышленника привлекли спецподразделение "КОРД". В результате 39-летнего мужчину задержали. Женщин удалось освободить. Выяснилось, что одна из них была его сожительницей.

"По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области осудили преступников, похитивших человека. Известно, что они похитили молодого парня, а затем потребовали у его родственников выкуп в размере миллиона долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Заложники
На Сумщине военный взял в заложники мужчину и требовал, чтобы он отвез его в Киев
24 апреля 2025, 01:02
В Днепре мужчина угрожал подорвать взрывчатку и взял в заложники работника гостиницы
25 февраля 2025, 05:57
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
В Харьковской области россияне убили сапера
11 июня 2025, 19:17
Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство
11 июня 2025, 18:11
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
11 июня 2025, 17:35
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
11 июня 2025, 17:15
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
11 июня 2025, 16:52
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
11 июня 2025, 16:47
Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41
Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58
В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »