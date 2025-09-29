Иллюстративное фото

Бывший начальник Шептицкого райотдела полиции Андрей Лысяк был признан виновным в незаконных действиях с арестованным имуществом. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2022 года начальник райотдела полиции взял ключи от Audi Q7. Известно, что автомобиль был арестован в рамках уголовного производства. Правоохранитель пользовался транспортом нелегально. Это происходило несколько раз, пока его не остановили патрульные.

На суде правоохранитель все возражал. По его словам, этот автомобиль был включен в перечень транспортных средств, согласованных на оперативном совещании штаба с военной администрацией, которые передавались в пользу Вооруженных Сил Украины. Автомобиль отремонтировали и, по его словам, на нем ездили также другие правоохранители.

Суд квалифицировал действия эксчиновника как незаконные действия с арестованным имуществом (ч.1 ст.388 УКУ). Ему назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом он был освобожден от этого наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, бывшего правоохранителя из Запорожской области будут судить за кремлевскую пропаганду. Отмечается, что он активно распространял в открытом доступе материалы, отрицающие факт агрессии РФ, оправдывающие ее действия и прославляющие российские военные. В своих публикациях он также пытался убедить других в якобы правомерности вторжения.