16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 19:57

Во Львовской области судили бывшего правоохранителя за поездки на арестованном авто

29 сентября 2025, 19:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Бывший начальник Шептицкого райотдела полиции Андрей Лысяк был признан виновным в незаконных действиях с арестованным имуществом. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2022 года начальник райотдела полиции взял ключи от Audi Q7. Известно, что автомобиль был арестован в рамках уголовного производства. Правоохранитель пользовался транспортом нелегально. Это происходило несколько раз, пока его не остановили патрульные.

На суде правоохранитель все возражал. По его словам, этот автомобиль был включен в перечень транспортных средств, согласованных на оперативном совещании штаба с военной администрацией, которые передавались в пользу Вооруженных Сил Украины. Автомобиль отремонтировали и, по его словам, на нем ездили также другие правоохранители.

Суд квалифицировал действия эксчиновника как незаконные действия с арестованным имуществом (ч.1 ст.388 УКУ). Ему назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом он был освобожден от этого наказания в связи с истечением сроков давности.

Напомним, бывшего правоохранителя из Запорожской области будут судить за кремлевскую пропаганду. Отмечается, что он активно распространял в открытом доступе материалы, отрицающие факт агрессии РФ, оправдывающие ее действия и прославляющие российские военные. В своих публикациях он также пытался убедить других в якобы правомерности вторжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
правоохранители суд Львовская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
На Волыни таможенники изъяли центнер российской икры и крабового мяса
29 сентября 2025, 22:40
Шпионил по ВСУ вблизи района Курской операции: в Украине получил приговор агент РФ
29 сентября 2025, 21:55
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб подросток
29 сентября 2025, 21:35
В Закарпатье 70-летний пенсионер напал на соседа с ножом во время распития алкоголя
29 сентября 2025, 21:26
В Черкасской области умер 7-летний мальчик: врачу грозит заключение
29 сентября 2025, 21:15
Военные ВСУ участвуют в учениях в Дании по противодействию дронам – Генштаб
29 сентября 2025, 21:12
В Херсонской области судили женщину, которая принимала участие в "референдуме" окупантов
29 сентября 2025, 20:35
Три часа наедине с волнами: возле Одессы спасли ирландского моряка
29 сентября 2025, 20:22
Шестерых призывников в Одесской области пытались переправить за $48 тыс.: подробности задержания
29 сентября 2025, 19:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »