00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2025, 13:40

В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд

27 сентября 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Черноморский городской суд Одесской области рассмотрел уголовное дело, связанное с сопротивлением военнослужащим ТЦК. Стало известно, как наказания виновных

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел осенью прошлого года, когда мужчина возвращался с местного рынка. В какой-то момент к нему подъехал автомобиль Renault Duster, в котором находились военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский. Вышедший из авто военный начал расспрашивать его о военном учете.

Мужчина ответил, что его данные уже есть в ТЦК, поэтому он не будет тратить свое время на разговор с представителем ТЦК и СП. После этого автомобиль перекрыл ему путь, его схватили за одежду. Что происходило дальше, точно неизвестно, поскольку показания военных ТЦК, полиции и самого человека существенно отличаются.

По словам ТЦК, мужчина сопротивлялся, а затем достал из кармана газовый баллончик и распилил его в лицо военнослужащему ТЦК, который пытался остановить его. На помощь военному бросился его коллега и полицейский. У мужчины отобрали баллончик, однако тот успел отбежать от них на определенную дистанцию.

Отмечается, что мужчина неожиданно вытащил молоток, подбежал к автомобилю ТЦК и несколько раз ударил молотком по лобовому стеклу, а также разбил стекло водительскую дверь и стекло левой задней двери автомобиля. Только после этого он был задержан. Во время инцидента пострадал военный, получивший ожог глаз в результате применения газового баллончика.

Сам мужчина рассказал другую версию. По его словам, его пытались силой затащить в автомобиль, во время чего он получил немало ударов по голове и лицу, в результате чего его лицо было разбито и началось кровотечение.

По его словам, ему удалось выскочить из автомобиля, однако он был настолько взбешен, что захотел отомстить – в сумке, кроме продуктов, он также нес инструменты, а потому схватил молоток и стал бить им по машине. Что касается газового баллончика, то, по его словам, он применил его только после того, как военные снова начали его задерживать.

По словам мужчины, 23 ноября полиция отпустила его, и он смог обратиться в больницу. Там ему зафиксировали наличие у него телесных повреждений. Свое поведение он объяснил тем, что хотя все данные в ТЦК он обновил вовремя, однако военнослужащие ТЦК забрали у него военно-учетные документы.

Также он сообщил, что был снят с военного учета из-за контузии. На суде он не признал вину. Хотя мужчина не скрывал, что действительно применял против военнослужащих ТЦК газовый баллон и молоток.

Суд решил, что вина мужчины полностью доказана. При этом учли заключение местного органа пробации, и решили, что мужчина не представляет опасности для общества.

Поэтому ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 гривен и пробационного надзора сроком на год.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК суд Одесская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20
В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
Адаптация первоклассников к онлайн-образованию: вызовы и решения
27 сентября 2025, 12:31
В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
27 сентября 2025, 12:10
Удар по Винницкой области: россияне атаковали критическую инфраструктуру
27 сентября 2025, 10:20
Удар по Запорожью: разрушен магазин, люди остались без света
27 сентября 2025, 09:20
Цены на высоком уровне: что происходит с рынком подсолнечника в Украине
27 сентября 2025, 03:30
Ведущая Елена-Христина Лебедь рассказала, из-за чего может ссориться с Розенко
27 сентября 2025, 02:50
"Произведения высшего класса": актриса Наталья Денисенко поделилась подробностями ее нового бизнеса
27 сентября 2025, 02:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »