Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел осенью прошлого года, когда мужчина возвращался с местного рынка. В какой-то момент к нему подъехал автомобиль Renault Duster, в котором находились военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский. Вышедший из авто военный начал расспрашивать его о военном учете.

Мужчина ответил, что его данные уже есть в ТЦК, поэтому он не будет тратить свое время на разговор с представителем ТЦК и СП. После этого автомобиль перекрыл ему путь, его схватили за одежду. Что происходило дальше, точно неизвестно, поскольку показания военных ТЦК, полиции и самого человека существенно отличаются.

По словам ТЦК, мужчина сопротивлялся, а затем достал из кармана газовый баллончик и распилил его в лицо военнослужащему ТЦК, который пытался остановить его. На помощь военному бросился его коллега и полицейский. У мужчины отобрали баллончик, однако тот успел отбежать от них на определенную дистанцию.

Отмечается, что мужчина неожиданно вытащил молоток, подбежал к автомобилю ТЦК и несколько раз ударил молотком по лобовому стеклу, а также разбил стекло водительскую дверь и стекло левой задней двери автомобиля. Только после этого он был задержан. Во время инцидента пострадал военный, получивший ожог глаз в результате применения газового баллончика.

Сам мужчина рассказал другую версию. По его словам, его пытались силой затащить в автомобиль, во время чего он получил немало ударов по голове и лицу, в результате чего его лицо было разбито и началось кровотечение.

По его словам, ему удалось выскочить из автомобиля, однако он был настолько взбешен, что захотел отомстить – в сумке, кроме продуктов, он также нес инструменты, а потому схватил молоток и стал бить им по машине. Что касается газового баллончика, то, по его словам, он применил его только после того, как военные снова начали его задерживать.

По словам мужчины, 23 ноября полиция отпустила его, и он смог обратиться в больницу. Там ему зафиксировали наличие у него телесных повреждений. Свое поведение он объяснил тем, что хотя все данные в ТЦК он обновил вовремя, однако военнослужащие ТЦК забрали у него военно-учетные документы.

Также он сообщил, что был снят с военного учета из-за контузии. На суде он не признал вину. Хотя мужчина не скрывал, что действительно применял против военнослужащих ТЦК газовый баллон и молоток.

Суд решил, что вина мужчины полностью доказана. При этом учли заключение местного органа пробации, и решили, что мужчина не представляет опасности для общества.

Поэтому ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 гривен и пробационного надзора сроком на год.

