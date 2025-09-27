Фото: ОВА

В течение дня российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. У ОВА показали фото последствий ударов

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российская армия атаковала Никопольский район по артиллерии и дронам. В частности, были удары по Никополю, Марганецкому, Покровскому общинам. Разбиты два частных дома.

Также беспилотник попал в Николаевскую общину. В результате удара загорелся легковой автомобиль. Спасатели потушили пожар.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее российские кафиры атаковали Запорожье дронами. Из-за этой ночной атаки почти у девяти тысяч абонентов исчезла электроэнергия. Уже вечером 27 сентября сообщили о завершении восстановительных работ.