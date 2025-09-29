Фото: Національна поліція України

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо мешканця Кам’янського, якого підозрюють у продажі канабісу на території міста

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському перед судом постане 35-річний місцевий житель, якого правоохоронці підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин. За даними слідства, чоловік організував незаконний збут канабісу на лівобережжі міста, реалізуючи заборонені речовини безпосередньо покупцям.

Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт продажу наркотиків "з рук у руки". Зловмисник збував канабіс, попередньо розфасований у сліп-пакети. Після цього правоохоронці провели санкціонований обшук у його помешканні, де виявили додаткові пакети із забороненою речовиною.

Усі вилучені матеріали направили на експертне дослідження, яке підтвердило, що в них міститься канабіс. Зібрані докази стали підставою для завершення досудового розслідування.

Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіку інкримінують порушення, передбачене ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також сам збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

