16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 18:10

Продавав "з рук у руки": у Кам’янському судитимуть 35-річного чоловіка за збут наркотиків

29 вересня 2025, 18:10
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо мешканця Кам’янського, якого підозрюють у продажі канабісу на території міста

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському перед судом постане 35-річний місцевий житель, якого правоохоронці підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин. За даними слідства, чоловік організував незаконний збут канабісу на лівобережжі міста, реалізуючи заборонені речовини безпосередньо покупцям.

Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт продажу наркотиків "з рук у руки". Зловмисник збував канабіс, попередньо розфасований у сліп-пакети. Після цього правоохоронці провели санкціонований обшук у його помешканні, де виявили додаткові пакети із забороненою речовиною.

Усі вилучені матеріали направили на експертне дослідження, яке підтвердило, що в них міститься канабіс. Зібрані докази стали підставою для завершення досудового розслідування.

Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіку інкримінують порушення, передбачене ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також сам збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, в Ужгороді правоохоронці викрили угруповання, яке займалося виготовленням і збутом наркотиків просто у житлових приміщеннях. 49-річний чоловік облаштував удома повноцінну "нарколабораторію" та організував збут за допомогою спільників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал наркотики Дніпропетровська область Кам'янське канабіс збут
Ще одна жертва обстрілу Дніпра 20 вересня: помер 55-річний постраждалий
29 вересня 2025, 12:06
Російські атаки на Дніпропетровщину: поранений чоловік та пошкоджені будівлі
29 вересня 2025, 10:25
Потрощені будинки, згорілі авто: росіяни атакували Дніпропетровщину
27 вересня 2025, 18:55
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22
Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання
29 вересня 2025, 19:48
У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися
29 вересня 2025, 19:36
Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох
29 вересня 2025, 19:21
Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру – деталі проєкту постанови
29 вересня 2025, 19:02
Українські біженці допомогли Чехії заробити понад 600 млн євро – удвічі більше, ніж країна витратила на їх підтримку
29 вересня 2025, 18:44
На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
29 вересня 2025, 18:40
Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мійльон
29 вересня 2025, 18:35
У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27
До Молдови за 9000 доларів: на Одещині прикордонник організував канал втечі чоловіків
29 вересня 2025, 18:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »