Авария произошла 27 сентября в Днепре на Набережной Заводской. В соцсетях показали фото, что произошло с авто

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Недалеко от Кайдацкого моста легковой автомобиль вылетел с дороги и снес ограждение. По словам очевидцев, пассажиры и водитель имели признаки алкогольного опьянения.

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются полицейскими.

