В Днепре неподалеку от моста автомобиль вылетел с дороги и снес ограждение
Авария произошла 27 сентября в Днепре на Набережной Заводской. В соцсетях показали фото, что произошло с авто
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Недалеко от Кайдацкого моста легковой автомобиль вылетел с дороги и снес ограждение. По словам очевидцев, пассажиры и водитель имели признаки алкогольного опьянения.
По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются полицейскими.
Напомним, в Ровенской области в результате ДТП погиб 20-летний мотоциклист. На грунтовой дороге в лесном массиве столкнулись авто "Урал", которым управлял 51-летний мужчина, и мотоцикл.
