У Дніпрі неподалік від мосту авто вилеліло з дороги та знесло огорожу
Аварія сталась 27 вересня у Дніпрі на Набережній Заводській. У соцмережах показали фото, що сталось з авто
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Неподалік Кайдацького мосту легковий автомобіль вилетів з дороги та зніс огорожу. За словами очевидців, пасажири та водій мали ознаки алкогольного сп'яніння.
За попередньою інформацією внаслідок аварії ніхто не постраждав. Всі обставини аварії встановлюють поліцейські.
