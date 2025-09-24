Фото: Нацполиция

В Днепре задержали женщину, нанесшую ножевое ранение молодому парню. Это произошло на фоне конфликта

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

22 сентября в полицию обратились медики. Они сообщили о госпитализации мужчины с ножевым ранением. Выяснилось, что во время отдыха на 22-летнего днепрянина напала 36-летняя женщина. Между ними произошел конфликт, и она нанесла ему удар ножом в грудь.

В настоящее время правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Сумах женщина ударила своего сожителя ножом в шею во время ссоры. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и проверяют, есть ли свидетели случившегося района.