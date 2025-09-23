Фото: Национальная полиция Украины

В Мукачевском районе Закарпатья полицейские спасли жизнь 66-летней женщине, ставшей жертвой сексуального насилия. Инцидент произошел сегодня около полудня в одном из сел во время патрулирования. Правоохранители услышали крики из дома и немедленно прибыли на место происшествия.

Полицейские спасли жизнь 66-летней женщины

Входная дверь была открыта, и внутри был обнаружен 53-летний мужчина, который совершал насильственные действия в отношении женщины. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии и истекала кровью. Полицейские задержали злоумышленника на месте и сразу оказали потерпевшей первую медицинскую помощь. На вызов прибыла скорая, медики сообщили, что состояние женщины было критическим из-за значительной потери крови.

По данным следствия, подозреваемым является 53-летний местный житель соседнего села. Ему инкриминируют преступление по статье 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Следственные действия продолжаются, правоохранители собирают все необходимые доказательства для установления обстоятельств инцидента.

На данный момент ведется расследование, а подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

