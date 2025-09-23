11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 19:45

На Закарпатье задержан 53-летний подозреваемый в насилии над пенсионеркой

23 сентября 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полицейские в Мукачевском районе оперативно остановили нападающего, благодаря чему 66-летняя женщина выжила

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В Мукачевском районе Закарпатья полицейские спасли жизнь 66-летней женщине, ставшей жертвой сексуального насилия. Инцидент произошел сегодня около полудня в одном из сел во время патрулирования. Правоохранители услышали крики из дома и немедленно прибыли на место происшествия.

Полицейские спасли жизнь 66-летней женщины

Входная дверь была открыта, и внутри был обнаружен 53-летний мужчина, который совершал насильственные действия в отношении женщины. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии и истекала кровью. Полицейские задержали злоумышленника на месте и сразу оказали потерпевшей первую медицинскую помощь. На вызов прибыла скорая, медики сообщили, что состояние женщины было критическим из-за значительной потери крови.

По данным следствия, подозреваемым является 53-летний местный житель соседнего села. Ему инкриминируют преступление по статье 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Следственные действия продолжаются, правоохранители собирают все необходимые доказательства для установления обстоятельств инцидента.

На данный момент ведется расследование, а подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее сообщалось, на Закарпатье осудили мужчину за жестокое преступление против несовершеннолетней. Детали дела заставляют задуматься о безопасности детей даже в кругу семьи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал насилие задержание Закарпатье изнасилование сексуальное насилие пенсионерка
В Киеве будут судить мужчину, который за $18 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову
23 сентября 2025, 19:23
Хотел "легко подзаработать": в Киеве задержали 19-летнего злоумышленника за угон мотоцикла
23 сентября 2025, 18:44
Пятерых жителей Волыни подозревают в запугивании и вымогательстве больших сумм денег
23 сентября 2025, 18:24
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
На Черниговщине обезвредили боевые части сбитых вражеских дронов
23 сентября 2025, 19:55
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
23 сентября 2025, 19:52
Россияне на оккупированном Запорожье делают из спорта пропаганду: что происходит
23 сентября 2025, 19:35
Во Львове разыскали 21-летнего водителя Renault, который сбил женщину и скрылся
23 сентября 2025, 19:27
В Киеве будут судить мужчину, который за $18 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову
23 сентября 2025, 19:23
Схема побега в Молдову: в Одесской области фальшивый прокурор вез на границу двух "понятых"
23 сентября 2025, 18:54
Грант от Eureka Network: кто из украинских предпринимателей может получить
23 сентября 2025, 18:45
Хотел "легко подзаработать": в Киеве задержали 19-летнего злоумышленника за угон мотоцикла
23 сентября 2025, 18:44
POLREC выдает грант на развитие инноваций: кто может получить
23 сентября 2025, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »