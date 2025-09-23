На Закарпатье задержан 53-летний подозреваемый в насилии над пенсионеркой
Полицейские в Мукачевском районе оперативно остановили нападающего, благодаря чему 66-летняя женщина выжила
Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.
В Мукачевском районе Закарпатья полицейские спасли жизнь 66-летней женщине, ставшей жертвой сексуального насилия. Инцидент произошел сегодня около полудня в одном из сел во время патрулирования. Правоохранители услышали крики из дома и немедленно прибыли на место происшествия.
Входная дверь была открыта, и внутри был обнаружен 53-летний мужчина, который совершал насильственные действия в отношении женщины. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии и истекала кровью. Полицейские задержали злоумышленника на месте и сразу оказали потерпевшей первую медицинскую помощь. На вызов прибыла скорая, медики сообщили, что состояние женщины было критическим из-за значительной потери крови.
По данным следствия, подозреваемым является 53-летний местный житель соседнего села. Ему инкриминируют преступление по статье 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Следственные действия продолжаются, правоохранители собирают все необходимые доказательства для установления обстоятельств инцидента.
На данный момент ведется расследование, а подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
Ранее сообщалось, на Закарпатье осудили мужчину за жестокое преступление против несовершеннолетней. Детали дела заставляют задуматься о безопасности детей даже в кругу семьи.