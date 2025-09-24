Фото: Нацполіція

У Дніпрі затримали жінку, яка завдала ножового поранення молодому хлопцю. Це сталось на тлі конфлікту

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

22 вересня до поліції звернулись медики. Вони повідомили про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням. З'ясувалось, що під час відпочинку на 22-річного дніпрянина напала 36-річна жінка. Між ними стався конфлікт, і вона завдала йому удар ножем у груди.

Зараз правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Сумах жінка вдарила свого співмешканця ножем у шию під час сварки. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та перевіряють, чи є свідки події, яка сколихнула район.