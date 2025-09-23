На Дніпропетровщині 19-річну дівчину підозрюють у систематичному насильстві над бабусею

Фото: ілюстративне

У Самарі правоохоронці повідомили про підозру 19-річній місцевій жительці у систематичному домашньому насильстві над бабусею

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, дівчина тривалий час ображала літню родичку, принижувала її, погрожувала та завдавала фізичного болю.

Факти насильства неодноразово фіксували працівники сектору протидії домашньому насильству. На підозрювану складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП. Попри профілактичні заходи та попередження про кримінальну відповідальність, вона продовжувала знущання над літньою жінкою.

22 вересня дівчині повідомили про підозру за ст. 126-1 КК України, яка передбачає відповідальність за домашнє насильство. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на документування всіх епізодів правопорушень та встановлення обставин справи.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині 62-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вбив свого сина. Суд засудив його до семи років позбавлення волі.