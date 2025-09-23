В Никополе россияне убили женщину
Россияне снова атаковали Днепропетровскую область. К сожалению, есть жертва
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, российские кафиры атаковали Никополь FPV-дроном. К сожалению, в результате удара погибла 70-летняя женщина. Глава ОВА выразил соболезнования близким.
Также получила осколочные ранения 47-летняя местная жительница. Она получила необходимую медицинскую помощь. В результате атаки загорелся частный дом.
Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.
