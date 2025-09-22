20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
22 сентября 2025, 20:55

Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие среди местных жителей

22 сентября 2025, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Россияне в течение суток атаковали Днепропетровщину беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате ударов пострадали люди

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, ракетой россияне попали в Павлоградский район. Там пострадали мужчина 69 лет и 62-летняя женщина. Также поврежден автомобиль и загорелась сухая трава.

Под ударами была и Синельниковщина. На Маломихайловское общество россияне направили ракету. По Славянской и Брагиновской избивали КАБами и БпЛА. Разрушения зафиксированы на сельхозпредприятиях. На одном из них загорелся подсолнечник.

Также россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Повреждены инфраструктура, несколько предприятий, 3 частных дома, хозяйственная постройка, гараж, авто. Также задело линии электропередач и газопровод.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.

