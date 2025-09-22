Фото: ОВА

Россияне в течение суток атаковали Днепропетровщину беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате ударов пострадали люди

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, ракетой россияне попали в Павлоградский район. Там пострадали мужчина 69 лет и 62-летняя женщина. Также поврежден автомобиль и загорелась сухая трава.

Под ударами была и Синельниковщина. На Маломихайловское общество россияне направили ракету. По Славянской и Брагиновской избивали КАБами и БпЛА. Разрушения зафиксированы на сельхозпредприятиях. На одном из них загорелся подсолнечник.

Также россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Повреждены инфраструктура, несколько предприятий, 3 частных дома, хозяйственная постройка, гараж, авто. Также задело линии электропередач и газопровод.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.