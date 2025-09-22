Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
Росіяни протягом доби атакували Дніпропетровщину безпілотниками та керованими авіабомбами. Внаслідок ударів постраждали люди
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, ракетою росіяни влучили в Павлоградський район. Там постраждали чоловік 69 років і 62-річна жінка. Також пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.
Під ударами була й Синельниківщина. На Маломихайлівську громаду росіяни скерували ракету. По Слов’янській та Брагинівській били КАБами та БпЛА. Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них загорівся соняшник.
Також росіяни обстріляли Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, 3 приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Також зачепило лінії електропередач і газогін.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.