22 вересня 2025, 20:55

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів

22 вересня 2025, 20:55
Фото: ОВА
Росіяни протягом доби атакували Дніпропетровщину безпілотниками та керованими авіабомбами. Внаслідок ударів постраждали люди

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, ракетою росіяни влучили в Павлоградський район. Там постраждали чоловік 69 років і 62-річна жінка. Також пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.

Під ударами була й Синельниківщина. На Маломихайлівську громаду росіяни скерували ракету. По Слов’янській та Брагинівській били КАБами та БпЛА. Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них загорівся соняшник.

Також росіяни обстріляли Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, 3 приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Також зачепило лінії електропередач і газогін.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
