Фото: dp.dsns.gov.ua

21 вересня в Дніпрі сталась пожежа на ринку "Озерка". Горіли торгівельні павільйони

Рятувальники розповіли, що їм повідомили про пожежу в Центральному районі міста. Горів торгівельний павільйон. Коли вони прибули, то побачили, що вогонь охопив торгівельні павільйони під спільним дахом. Площа пожежі була близько 200 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

