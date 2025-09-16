В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
Ночью 16 сентября в Ужгородской городской многопрофильной больнице вспыхнул пожар. Огонь охватил палату на пятом этаже
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Пожар возник около трех ночи. На момент прибытия спасателей персонал медучреждения успел эвакуировать 69 пациентов в безопасное место. Однако 74-летний мужчина отравился продуктами горения и ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось – мужчина скончался.
Площадь возгорания составила около 20 кв.м. Спасатели за полчаса полностью ликвидировали пожар.
Всего на месте работали 32 огнеборцев, привлекались 9 единиц техники.
Причины возгорания выясняют правоохранители.
Напомним, днем 11 сентября в одном из районов Запорожья вспыхнул масштабный пожар. Горело одноэтажное складское помещение.