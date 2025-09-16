10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 11:28

В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент

16 сентября 2025, 11:28
Фото: ГСЧС
Ночью 16 сентября в Ужгородской городской многопрофильной больнице вспыхнул пожар. Огонь охватил палату на пятом этаже

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар возник около трех ночи. На момент прибытия спасателей персонал медучреждения успел эвакуировать 69 пациентов в безопасное место. Однако 74-летний мужчина отравился продуктами горения и ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось – мужчина скончался.

Площадь возгорания составила около 20 кв.м. Спасатели за полчаса полностью ликвидировали пожар.

Всего на месте работали 32 огнеборцев, привлекались 9 единиц техники.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, днем 11 сентября в одном из районов Запорожья вспыхнул масштабный пожар. Горело одноэтажное складское помещение.

