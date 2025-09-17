12:42  17 сентября
17 сентября 2025, 14:35

ГБР разоблачило злоупотребление в лесной отрасли: ущерб – более 700 млн грн

17 сентября 2025, 14:35
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований выявило значительные коррупционные схемы в лесной отрасли, нанесшие государству ущерб на сумму более 700 миллионов гривен

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

На Прикарпатье работники ДБР выяснили, что руководство "Кутского лесхоза" с 2022 года организовывало незаконную выдачу лесорубных билетов. В результате в Национальном природном парке "Гуцульщина" проводились массовые рубки без необходимых разрешений и установленных лимитов.

В результате уничтожено более 13 тысяч деревьев на площади почти 200 гектаров, а ущерб государству составляет более 697 млн. грн.

Также сообщено о подозрении бывшему директору "Делятинского лесхоза", подписавшему четыре незаконных билета на сплошные рубки. Из-за этого в двух лесничествах было вырублено 775 деревьев, что нанесло ущерб более чем на 3,3 млн грн.

Всем подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Следователи уже обратились в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.

В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю одного из филиалов ГП "Леса Украины" из-за незаконной вырубки деревьев в ландшафтном заказнике "Мосты" на территории Каменского района.

Площадь заказника составляет более 2,3 тысяч гектаров и предназначена для сохранения уникальной экосистемы. Вырубка там возможна только по специальным разрешениям, однако должностное лицо не проконтролировало выдачу лесорубных билетов, что привело к уничтожению насаждений на сумму более 6,9 млн грн.

Бывшему руководителю инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями, наказуемую до 5 лет заключения.

Напомним, гБР недавно завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В марте 2025 года правоохранители выдвинули подозрение 11 человек. Организатор, который был местным предпринимателем, после разоблачения совершил самоубийство.

