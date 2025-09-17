12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 17:31

Фіктивні угоди на 1,1 млн грн: на Дніпропетровщині група шахраїв незаконно переоформили 7 об’єктів нерухомості

17 вересня 2025, 17:31
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці з’ясували, що злочинна схема діяла майже два роки та охоплювала квартири, будинки й земельні ділянки

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом кількох років незаконно переоформлювала об’єкти нерухомості на сторонніх осіб. За даними слідства, організатором схеми став помічник нотаріуса. Для реалізації оборудки він залучив державного реєстратора, техніка з інвентаризації нерухомості, приватного підприємця та людину, яка відповідала за виготовлення підроблених документів.

Держава втратила понад мільйон гривень

Фігуранти спершу перевіряли квартири, будинки та земельні ділянки у державних реєстрах. Після цього виготовляли технічні паспорти та створювали фальшиві договори купівлі-продажу. На підставі цих паперів майно незаконно переоформлювали на підконтрольних осіб.

Вони діяли за підробленими документами

Окрім житлової нерухомості, зловмисники займалися і земельними ділянками. Вони готували фіктивну технічну документацію, присвоювали кадастрові номери та виводили землю з комунальної власності. Таким чином вдалося незаконно заволодіти сімома об’єктами нерухомості.

Збитки державі оцінили у понад 1,1 мільйона гривень. Нині п’ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, держава розширила програму "єОселя", аби зробити її доступнішою для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Тепер уряд готує нові зміни, які можуть ще більше вплинути на умови отримання пільгової іпотеки.

шахрайство Нерухомість злочинна група підробка документи поліція Дніпропетровська область
