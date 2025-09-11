Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя

Фото: Национальная полиция

На Черниговщине задержан 26-летний житель Киева, который подозревается в серии поджогов на территории области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина причастен к поджогу вышк телефонной связи, окон и дверей почтового отделения в Чернигове, а также входной двери одной из квартир многоэтажки.

Сообщения о пожаре рядом с вышкой телефонной связи вблизи одного из сел Черниговского района поступило 9 сентября вечером. Пожар оперативно локализовали, пострадавших нет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли доказательства. Установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог.

В ходе расследования злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчина признал вину и дал показания.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах полиция задержала несовершеннолетнего, который поджег автомобиль. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. По предварительным данным, парень получил предложение ооджечь авто за 9 тысяч гривен через телеграмм-канал.