Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс": Михайлова ответила на критику по поводу приобретения авто

Военная и общественная деятельница Алина Михайлова объяснила, что купила автомобиль Mercedes GLA 200 за свою официальную зарплату

Об этом она сообщила в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

Ранее блоггер Мирослав Олешко сообщил, что Михайлова в марте приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов и сделала это во время сбора донатов.

Алина подчеркнула, что купила автомобиль в кредит на три года за свою официальную зарплату.

"Что касается машины, я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения, как тратить свою заработную плату, куда тратить вознаграждение и премию… Могла ли я купить более дешевую машину? Могла. Но это не волнует Олешка или еще кого-то. Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс", если у меня будет такая возможность...", – заявила Михайлова.

Ранее Алина Михайлова заявила, что стремление Офиса президента привлечь на определенные должности ветеранов является политизированной историей и может являться попыткой переложить ответственность.