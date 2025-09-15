Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Обвинувальний акт відносно 51-річного місцевого жителя скеровано до суду.

За даними слідства, інцидент стався вночі 17 серпня у одному з селищ Дніпровського району. Чоловік, маючи особисті мотиви та ревнуючи дружину, облив легковий автомобіль легкозаймистою рідиною та підпалив його на території приватного домоволодіння.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт злочину та зібрала необхідні докази. Під час оперативних заходів правоохоронцям вдалося швидко встановити особу підозрюваного.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині затримали 26-річного жителя Києва, якого підозрюють у підпалах вежі мобільного зв’язку, поштового відділення та дверей житлового будинку. За даними слідства, чоловік вчиняв підпали у різних районах області та міста Чернігова.