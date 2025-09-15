12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 15:02

На Дніпропетровщині судитимуть 51-річного чоловіка за підпал авто

15 вересня 2025, 15:02
Фото: Національна поліція України
Завершено слідство щодо жителя Дніпровського району, якого звинувачують у навмисному підпалі автомобіля

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Обвинувальний акт відносно 51-річного місцевого жителя скеровано до суду.

За даними слідства, інцидент стався вночі 17 серпня у одному з селищ Дніпровського району. Чоловік, маючи особисті мотиви та ревнуючи дружину, облив легковий автомобіль легкозаймистою рідиною та підпалив його на території приватного домоволодіння.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт злочину та зібрала необхідні докази. Під час оперативних заходів правоохоронцям вдалося швидко встановити особу підозрюваного.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині затримали 26-річного жителя Києва, якого підозрюють у підпалах вежі мобільного зв’язку, поштового відділення та дверей житлового будинку. За даними слідства, чоловік вчиняв підпали у різних районах області та міста Чернігова.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
