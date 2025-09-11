Фото: Інформатор

Під вікнами жительки Дніпра досі є уламки боєприпасу після обстрілу 30 серпня. При цьому проблему досі не можуть вирішити

Катерина, жителька Соборного району, понад 12 днів живе поруч з уламками ракети. Обстріл стався 30 серпня, але з того часу проблема не вирішується. За словами жінки, попри звернення до поліції, ДСНС та міської ради, конкретних дій з боку влади так і не було.

При цьому родина фактично опинилася без засобів для нормального життя. На кухні неможливо повноцінно готувати їжу, газопостачання теж ще не відновили. Звернення жінки на гарячі лінії не принесли жодного результату.

"Я живу із ракетою під вікном. Сюди приїжджають, фотографуються як із мавпою у цирку та їдуть", — каже Катерина.

