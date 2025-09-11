19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 19:58

Всі звернення без результатів: у Дніпрі жінка два тижні живе з ракетою біля будинку

11 вересня 2025, 19:58
Фото: Інформатор
Під вікнами жительки Дніпра досі є уламки боєприпасу після обстрілу 30 серпня. При цьому проблему досі не можуть вирішити

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Катерина, жителька Соборного району, понад 12 днів живе поруч з уламками ракети. Обстріл стався 30 серпня, але з того часу проблема не вирішується. За словами жінки, попри звернення до поліції, ДСНС та міської ради, конкретних дій з боку влади так і не було.

При цьому родина фактично опинилася без засобів для нормального життя. На кухні неможливо повноцінно готувати їжу, газопостачання теж ще не відновили. Звернення жінки на гарячі лінії не принесли жодного результату.

"Я живу із ракетою під вікном. Сюди приїжджають, фотографуються як із мавпою у цирку та їдуть", — каже Катерина.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули та вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.

11 вересня 2025
