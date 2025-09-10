Фото: ОВА

Росіяни вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки місцевих жителів, а також стались пожежі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом доби 10 вересня росіяни атакували регіон дронами та артилерією. Під ударами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів росіян постраждала 28 річна жінка. ЇЇ в стані середньої тяжкості госпіталізували медики.

Також пошкоджені інфраструктура, кафе, шість приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін, легковики та вантажівка.

Два приватні будинки та будівля, яка не експлуатувалась, загорілись. Три сонячні панелі було пошкоджено.

Нагадаємо, що лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.