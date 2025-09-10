16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 19:55

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала

10 вересня 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни вчергове атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки місцевих жителів, а також стались пожежі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом доби 10 вересня росіяни атакували регіон дронами та артилерією. Під ударами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Внаслідок обстрілів росіян постраждала 28 річна жінка. ЇЇ в стані середньої тяжкості госпіталізували медики.

Також пошкоджені інфраструктура, кафе, шість приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін, легковики та вантажівка.

Два приватні будинки та будівля, яка не експлуатувалась, загорілись. Три сонячні панелі було пошкоджено.

Нагадаємо, що лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Дніпропетровська область
Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
10 вересня 2025, 18:13
Росія накрила вогнем Херсонщину: серед поранених поліцейські
10 вересня 2025, 11:25
Масована атака: що відомо про пошкодження у Вінниці та Львові
10 вересня 2025, 10:18
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру
10 вересня 2025, 20:49
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »