Фото: Нацполіція

58-річний чоловік завдав дружині ударів, від яких вона померла. Тепер йому винесли судовий вирок

Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.

58-річному жителю Дніпра винесли вирок за смертельне побиття дружини. Сам інцидент стався наприкінці листопада минулого року. Під час сварки чоловік вдарив дружину по голові кілька разів. З травмами жінку госпіталізували, проте, на жаль, вона померла.

Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного увʼязнення. Судовий процес у цій справі тривав майже десять років.