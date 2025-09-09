У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
58-річний чоловік завдав дружині ударів, від яких вона померла. Тепер йому винесли судовий вирок
Про це повідомляє поліція Дніпра, передає RegioNews.
58-річному жителю Дніпра винесли вирок за смертельне побиття дружини. Сам інцидент стався наприкінці листопада минулого року. Під час сварки чоловік вдарив дружину по голові кілька разів. З травмами жінку госпіталізували, проте, на жаль, вона померла.
Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного увʼязнення. Судовий процес у цій справі тривав майже десять років.
