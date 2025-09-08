08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
16:59  07 вересня
На Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей
08 вересня 2025, 08:16

У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі

08 вересня 2025, 08:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Кривому Розі суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі 16-річному юнаку, який виявився причетним до вбивства своєї 82-річної бабусі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час конфлікту підліток завдав літній жінці смертельних травм сокирою та гантелею. Після злочину хлопець намагався приховати сліди, підпаливши квартиру загиблої.

Інцидент стався 9 вересня минулого року в Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло бабусі з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили юнаку про підозру за статтею умисного вбивства. Окрім цього, встановлено, що того ж дня неповнолітній спробував підпалити навчальний заклад, але злочин не був доведений до кінця.

6 грудня минулого року йому повідомили про нову підозру за спробу підпалу та інші злочини. Після розгляду справи суд визнав хлопця винним і призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який минулого року під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

Кривий Ріг убивство бабуся підпал суд в'язниця підліток
