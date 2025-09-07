Мальчик из Днепропетровщины, потерявший руку из-за обстрела, пошел в школу с протезом

фото: Superhumans

Матвей из Кривого Рога, весной вместе с мамой попавший под обстрел на детской площадке, пошел в школу с протезом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Superhumans.

Из-за обстрела его мама погибла, а Матвей выжил, но потерял руку. У мальчика уже есть протез, и он начал обучение в третьем классе.

Отмечается, что одноклассники встретили его объятиями, а учителя готовились ко встрече профессионально, чтобы адаптация ученика прошла легко.

Напомним, в результате удара россиян по Кривому Рогу весной 2025 года многие получили ранения, более 10 человек погибли.