07:59  07 сентября
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
08:55  07 сентября
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
09:44  07 сентября
Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
07 сентября 2025, 13:41

Мальчик из Днепропетровщины, потерявший руку из-за обстрела, пошел в школу с протезом

07 сентября 2025, 13:41
фото: Superhumans
Матвей из Кривого Рога, весной вместе с мамой попавший под обстрел на детской площадке, пошел в школу с протезом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Superhumans.

Из-за обстрела его мама погибла, а Матвей выжил, но потерял руку. У мальчика уже есть протез, и он начал обучение в третьем классе.

Отмечается, что одноклассники встретили его объятиями, а учителя готовились ко встрече профессионально, чтобы адаптация ученика прошла легко.

Напомним, в результате удара россиян по Кривому Рогу весной 2025 года многие получили ранения, более 10 человек погибли.

07 августа 2025
