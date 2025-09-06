Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепропетровской области из-под завалов частного дома в Покровской громаде, в который 1 сентября попал российский КАБ, достали тела трех погибших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Имеем трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ еще 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. К сожалению, та атака унесла жизни двух мужчин и женщины", – говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что в ночь на 6 сентября враг атаковал два района области артиллерией и дронами. На Никопольщине россияне били по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам, а в Синельниковском районе – по Петропавловской, Славянской и Межевской.

В результате обстрелов ранен 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Повреждены три частных дома и автомобиль скорой помощи, возник пожар.

По данным главы ОВА, силы ПВО ночью сбили над областью семь вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.