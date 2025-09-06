16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2025, 10:46

В Днепропетровской области из-под завалов разрушенного КАБом дома достали тела трех погибших

06 сентября 2025, 10:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области из-под завалов частного дома в Покровской громаде, в который 1 сентября попал российский КАБ, достали тела трех погибших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Имеем трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ еще 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. К сожалению, та атака унесла жизни двух мужчин и женщины", – говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что в ночь на 6 сентября враг атаковал два района области артиллерией и дронами. На Никопольщине россияне били по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам, а в Синельниковском районе – по Петропавловской, Славянской и Межевской.

В результате обстрелов ранен 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Повреждены три частных дома и автомобиль скорой помощи, возник пожар.

По данным главы ОВА, силы ПВО ночью сбили над областью семь вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы погибшие завалы
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто
06 сентября 2025, 11:50
Россия с начала сентября сбросила на Украину 900 КАБов, – Зеленский
06 сентября 2025, 11:26
Силы ПВО ночью обезвредили 68 российских дронов
06 сентября 2025, 10:15
Россияне обстреляли железную дорогу в Донецкой области: обесточенный участок, поезда задерживаются
06 сентября 2025, 09:31
Певица Наталья Могилевская призналась, как зарабатывает деньги ее дочь
06 сентября 2025, 00:00
Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
05 сентября 2025, 23:45
Ничего не помогает: Кирилл Ганин признался, что его раздражает Настя Ткаченко
05 сентября 2025, 23:30
Игорина Горова рассекретила, куда отправится учиться ее с сыном Потапом сын
05 сентября 2025, 23:15
Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой
05 сентября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »