Хлопчик із Дніпропетровщини, який втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом

фото: Superhumans

Матвій із Кривого Рогу, який навесні разом із мамою потрапив під обстріл на дитячому майданчику, пішов до школи з протезом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Superhumans.

Через обстріл його мама загинула, а Матвій вижив, але втратив руку. У хлопчика вже є протез, і він розпочав навчання у третьому класі.

Зазначається, що однокласники зустріли його обіймами, а вчителі готувались до зустрічі професійно, щоб адаптація учня пройшла легко.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Кривому Рогу навесні 2025 року багато людей отримали поранення, понад 10 осіб загинуло.