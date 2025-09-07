07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 13:41

Хлопчик із Дніпропетровщини, який втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом

07 вересня 2025, 13:41
фото: Superhumans
Матвій із Кривого Рогу, який навесні разом із мамою потрапив під обстріл на дитячому майданчику, пішов до школи з протезом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Superhumans.

Через обстріл його мама загинула, а Матвій вижив, але втратив руку. У хлопчика вже є протез, і він розпочав навчання у третьому класі.

Зазначається, що однокласники зустріли його обіймами, а вчителі готувались до зустрічі професійно, щоб адаптація учня пройшла легко.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Кривому Рогу навесні 2025 року багато людей отримали поранення, понад 10 осіб загинуло.

05 вересня 2025
07 серпня 2025
