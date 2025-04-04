Удар по Кривому Рогу: россияне убили 12 человек, среди них – дети
В результате удара россиян по Кривому Рогу возросло количество пострадавших и погибших. К сожалению, среди погибших есть дети
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в Кривом Роге погибли 12 человек. Среди них – трое детей. В городе произошли пожары. В частности, повреждены многоэтажки. Горит гараж и автомобиль.
Число пострадавших постоянно увеличивается. Мэр Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время известно о около 50 раненых.
Предварительно, россияне попали в заведение общепита.
Напомним, взрыв в Кривом Роге 4 апреля произошел около 19:00. Сообщалось об ударе баллистики по жилому сектору.
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