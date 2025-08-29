Нічна атака на Дніпропетровщині: згорілий будинок і двоє загиблих

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 29 серпня російські дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожих ударів загинули мирні мешканці, ще двоє отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у місті Дніпро постраждали двоє чоловіків. Унаслідок атаки сталася пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

У Синельниківському районі ситуація трагічніша: дрон влучив у житловий сектор, загинули двоє людей. Їхній будинок повністю згорів – площа займання склала близько 100 квадратних метрів.

Також зафіксовано займання на одному з підприємств району.

До ліквідації наслідків нічної атаки було залучено 38 рятувальників та 9 одиниць техніки. Роботи на місцях прильотів тривають.

