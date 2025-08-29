09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 09:43

Нічна атака на Дніпропетровщині: згорілий будинок і двоє загиблих

29 серпня 2025, 09:43
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У ніч на 29 серпня російські дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожих ударів загинули мирні мешканці, ще двоє отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у місті Дніпро постраждали двоє чоловіків. Унаслідок атаки сталася пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

У Синельниківському районі ситуація трагічніша: дрон влучив у житловий сектор, загинули двоє людей. Їхній будинок повністю згорів – площа займання склала близько 100 квадратних метрів.

Також зафіксовано займання на одному з підприємств району.

До ліквідації наслідків нічної атаки було залучено 38 рятувальників та 9 одиниць техніки. Роботи на місцях прильотів тривають.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня ворог атакував Малокатеринівку в Запорізькому районі, у результаті чого постраждала однорічна дитина. Російські війська завдали чотири удари по селищу. Пошкоджено житлову забудову, зайнялися кілька приватних будинків.

