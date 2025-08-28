В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова

фото: Александр Кубраков

Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Ночная ракетная атака на Киев серьезно повредила наш офис, офис аналитического центра We build Ukraine. Коллектив не пострадал, держимся. Спасибо каждому за добрые слова и всем тем, кто уже приобщился помогать. Все обязательно отремонтируем и поправим. Все запланированные в сентябре мероприятия проведем, а обязательства в рамках наших проектов выполним, несмотря на все проблемы", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. В результате российского удара повреждено здание миссии ЕС.