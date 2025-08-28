Горели дома, раздавались взрывы: россияне снова накрыли огнем Днепропетровщину
Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Россияне использовали беспилотники и артиллерию
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, на Синельниковщине в результате российских атак погиб мужчина. Также еще пятеро местных жителей получили ранения.
Ударили россияне также по Маломихайловской и Покровской общинах. Враг атаковал населенные пункты управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов загорелись дом культуры, хозяйственные постройки, гараж с авто. Повреждены четыре дома местных жителей.
В результате утренних атак в Славянском и Межевском обществе есть разрушение на территории предприятия. Изуродованное помещение одного из печатных изданий.
Взрывы также звучали в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской общинах. Там пострадал 57-летний мужчина. Пострадали многоквартирные и частные дома, админздание, машины, теплица. Также повреждено общежитие, которое не эксплуатировалось.
