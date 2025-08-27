00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 22:55

Россияне атаковали Харьковщину: загорелись дома, пострадали медики

27 августа 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Российские военные повторно атаковали Харьковскую область. В результате обстрела известно о раненых мужчинах

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

27 августа российские войска ударили по поселку Цуповка Харьковского района. Там загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.

Также российский дрон ударил по автомобилю экстренной медицинской помощи в Купянске. Двое работников "скорой" (мужчины 50 и 47 лет) получили ранения.

В результате ударов дронами в поселке Ивашки повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети. При этом днем русская армия обстреляла с. Рубежное Чугуевского района. Произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Напомним, ранее российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница ранена, ее госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Харьковская область
Россия запустила по Украине 95 ударных дронов: как отработала ПВО
27 августа 2025, 09:32
Россияне ударили по селу на Запорожье: повреждены дома, пострадали два человека
27 августа 2025, 08:27
Оккупанты утром ударили из артиллерии по Херсону: есть погибшая и раненая
27 августа 2025, 08:15
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
28 августа 2025, 00:30
"Делаем все сами, не дожидаясь выплат": Тарас Тополя рассказал о ремонте в квартире, поврежденной после обстрела
27 августа 2025, 23:55
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
27 августа 2025, 23:40
Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит
27 августа 2025, 23:20
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 22:45
Чтобы РФ не находила "обходные пути": в ЕС рассматривают возможность вторичных санкций
27 августа 2025, 21:55
В киевских детских садах отменяют 50% льготу на питание для многодетных семей
27 августа 2025, 21:50
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик
27 августа 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »