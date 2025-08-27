Фото: прокуратура

Российские военные повторно атаковали Харьковскую область. В результате обстрела известно о раненых мужчинах

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

27 августа российские войска ударили по поселку Цуповка Харьковского района. Там загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.

Также российский дрон ударил по автомобилю экстренной медицинской помощи в Купянске. Двое работников "скорой" (мужчины 50 и 47 лет) получили ранения.

В результате ударов дронами в поселке Ивашки повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети. При этом днем русская армия обстреляла с. Рубежное Чугуевского района. Произошел пожар в заброшенном доме: огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Напомним, ранее российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница ранена, ее госпитализировали.