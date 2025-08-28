22:44  28 серпня
28 серпня 2025, 22:03

Горіли будинки, лунали вибухи: росіяни знову накрили вогнем Дніпропетровщину

28 серпня 2025, 22:03
Фото: ОВА
Російські військові атакували Дніпропетровську область. Росіяни використовували безпілотники та артилерію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, на Синельниківщині внаслідок російських атак загинув чоловік. Також ще п'ятеро місцевих жителів отримали поранення.

Вдарили росіяни також по Маломихайлівській та Покровській громаді. Ворог атакував населені пункти керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів загорілися будинок культури, господарські споруди, гараж з авто. Пошкоджено чотири будинки місцевих жителів.

Внаслідок ранкових атак у Слов'янській та Межівській громаді є руйнування на території підприємства. Понівечене приміщення одного з друкованих видань.

Вибухи також лунали в Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Там постраждав 57-річний чоловік. Постраждали багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля, машини, теплиця. Також пошкоджено гуртожиток, який не експлуатувався.

Нагадаємо, зранку 27 серпня окупанти вдарили з артилерії по Херсону. Загинула 81-річна жінка, ще одна жінка дістала поранення.

