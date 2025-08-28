Иллюстративное фото

С начала 2025 года по меньшей мере 38 тысяч браков были разорваны в судах. При этом в ЗАГСах разорвано за этот период 12,7 тысячи браков

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Днепропетровская область оказалась лидером по количеству разводов. За полгода в регионе развелись 5188 пар. Это 13% всех судебных решений.

На втором месте – Киев. В столице зафиксировали 3544 решения о разводе. Это 9% всех судебных решений. Далее следует Одесская область, где расторгли брак 3 121 пара (8% от всех судебных решений).

45% всех разводов за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировали в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и Киеве. В западных областях Украины показатель меньше. В частности, в Закарпатской области суды рассмотрели 777 дел, в Волынской – 829.

При этом в ЗАГСах за этот же период расторгли 12 691 брак. В лидерах те же регионы, но с небольшой разницей. Например, в этом случае первое место занимает столица с 1780 разводами, следует Днепропетровская область - 1252, замыкает троицу Харьковская область: 889.

Следует отметить, что разводятся в ЗАГСах пары, в которых нет общего имущества или споров относительно его разделения, а также несовершеннолетних детей.

Напомним, что за первые полгода 2025 года в Украине зарегистрировано почти 69 тысяч браков. Больше всего бракосочетаний было в столице: в Киеве обменялись обетами более 14 тысяч пар. Среди регионов-лидеров по количеству зарегистрированных браков также оказались Днепропетровская область с 5795 браками, Львовская - 4735, Киевская - 4163 и Одесская - 4099.