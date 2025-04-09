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Военные уже начали пользоваться услугой онлайн женитьбы. Теперь они могут это сделать быстро и без очередей

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины, передает RegioNews.

Недавно у "Армия+" появилась возможность для женитьбы военных онлайн в любое время. По данным Минюста, в первые часы запуска нового сервиса более 100 пар военнослужащих зарегистрировали брак.

Указывается, что сервис направлен на облегчение и ускорение процесса регистрации брака по приоритетному времени. То есть военным не придется посещать отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции рассказали о количестве бракосочетаний в Украине за последнюю неделю. За этот период зарегистрировано 1870 браков. Больше всего в Киеве – в столице за это время было 522 свадьбы.