28 серпня 2025, 15:35

Дніпропетровщина лідер за кількістю розлучень: скільки шлюбів було розірвано в Україні з початку року

28 серпня 2025, 15:35
З початку 2025 року щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали в судах. При цьому у РАЦСах розірвано за цей період 12,7 тисячі шлюбів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Дніпропетровська область виявилась лідером за кількістю розлучень. За пів року в регіоні розлучились 5 188 пар. Це 13% від усіх судових рішень.

На другому місці Київ. У столиці зафіксували 3 544 рішення про розлучення. Це 9% від усіх судових рішень. Далі йде Одеська область, де розірвали шлюб 3 121 пара (8% від усіх судових рішень".

45% усіх розлучень за перші шість місяців 2025 року зафіксували у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київських областях та Києві. У західних областях України показник менший. Зокрема, у Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській – 829.

При цьому у РАЦСах за цей же період розірвали 12 691 шлюб. У лідерах ті самі регіони, але з невеличкою різницею. Наприклад, у цьому випадку перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область – 1 252, замикає трійцю Харківська область: 889.

Слід зазначити, що розлучаються у РАЦСах пари, в яких немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що за перші пів року 2025 року в Україні зареєстровано майже 69 тисяч шлюбів. Найбільше одружень було в столиці: у Києві обмінялись обітницями понад 14 тисяч пар. Серед регіонів-лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів також опинилися Дніпропетровська область з 5 795 шлюбами, Львівська - 4 735, Київська - 4 163 та Одеська - 4 099.

