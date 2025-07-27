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27 июля 2025, 17:48

Почти 69 тысяч браков за полгода: где в Украине женятся чаще всего

27 июля 2025, 17:48
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Фото: Министерство юстиции Украины
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За первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально зарегистрировали почти 69 тысяч новых браков

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.

Наибольшее количество пар, которые обменялись обетами, пришлось на столицу - в Киеве поженились более 14 тысяч пар.

Среди регионов-лидеров по количеству зарегистрированных браков также оказались Днепропетровская область с 5 795 браками, Львовская - 4 735, Киевская - 4 163 и Одесская - 4 099. Несмотря на сложные условия и вызовы, с которыми сталкиваются украинцы, они продолжают создавать новые семьи, поддерживая традиции и строя будущее.

Количество зарегистрированных браков в Украине за первые шесть месяцев 2025 года по регионам

Эта статистика свидетельствует, что любовь и желание объединиться в семью остаются важными ценностями даже в самые сложные периоды. Люди стремятся наполнить жизнь смыслом, несмотря на внешние обстоятельства.

В других регионах также фиксируют активность в сфере регистрации браков: Черкасская - 2 447, Николаевская - 1 927, Харьковская - 3 709, Винницкая - 2 824, Ивано-Франковская - 1 974. В целом это демонстрирует стабильный интерес к созданию семей по всей стране.

Напомним, впервые в Украине: суд официально признал однополые отношения.

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