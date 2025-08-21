Фото: Национальная полиция Украины

В Днепре полиция разоблачила коррупционную схему в колледже, где администратор требовала деньги за поступление абитуриентов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре следователи сообщили о подозрении сотруднице колледжа, получившей взятку за поступление в учебное заведение.

Правоохранители установили, что администратор одного из колледжей Каменского района, входившая в состав приемной комиссии, требовала от абитуриентов неправомерное вознаграждение за зачисление на дневную форму обучения. По данным полиции, сумма взятки составила 500 долларов.

Полицейские произвели задержание в служебном кабинете

18 августа женщина была задержана непосредственно в ее служебном кабинете при получении денежных средств. Следователи квалифицировали действия подозреваемой по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей принятие должностным лицом неправомерной выгоды.

20 августа суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под арестом. Полиция продолжает расследование и проверяет другие факты коррупционных действий в учебном заведении.

