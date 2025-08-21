11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 14:38

500 долларов за гарантированное поступление в учебное заведение: в Днепре служащему сообщили о подозрении

21 августа 2025, 14:38
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Днепре полиция разоблачила коррупционную схему в колледже, где администратор требовала деньги за поступление абитуриентов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре следователи сообщили о подозрении сотруднице колледжа, получившей взятку за поступление в учебное заведение.

Правоохранители установили, что администратор одного из колледжей Каменского района, входившая в состав приемной комиссии, требовала от абитуриентов неправомерное вознаграждение за зачисление на дневную форму обучения. По данным полиции, сумма взятки составила 500 долларов.

Полицейские произвели задержание в служебном кабинете

18 августа женщина была задержана непосредственно в ее служебном кабинете при получении денежных средств. Следователи квалифицировали действия подозреваемой по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей принятие должностным лицом неправомерной выгоды.

20 августа суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под арестом. Полиция продолжает расследование и проверяет другие факты коррупционных действий в учебном заведении.

Напомним, в Киеве Печерский суд признал виновным депутата Житомирского облсовета Анатолия Мелашенко в мошенничестве. Он предлагал должности в АРМА за 10 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка деньги коррупция Днепр колледж учебное подразделение приемная комиссия
10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК
21 августа 2025, 13:33
В Житомирской области чиновник горсовета требовал 100 грн за каждый кубометр заготовленной древесины
21 августа 2025, 13:13
Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"
21 августа 2025, 12:30
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит
21 августа 2025, 15:59
В Украине введут бесплатное питание для учащихся 1–11 классов
21 августа 2025, 15:50
В Полтавской области выставили на продажу сыродельный комбинат
21 августа 2025, 15:48
Гонорар Светолиной на Цинциннате: сколько заработала теннисистка
21 августа 2025, 15:37
С сентября в Украине могут объявить карантин по областям из-за COVID и гриппа
21 августа 2025, 15:32
В Сумской области судили предателя, который скорректировал огонь по блокпоста
21 августа 2025, 15:27
Житель Буковины за 200 000 грн оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу
21 августа 2025, 15:15
Появились новые фото ракеты "Фламинго": как выглядит украинское дальнобойное оружие
21 августа 2025, 15:01
Рекордный конкурс: 130 кандидатов на участие в Антарктической экспедиции-2026
21 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »