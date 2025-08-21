11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 14:38

500 доларів за гарантований вступ до навчального закладу: у Дніпрі службовцю повідомили про підозру

21 серпня 2025, 14:38
Фото: Національна поліція України
У Дніпрі поліція викрила корупційну схему у коледжі, де адміністратор вимагала гроші за вступ абітурієнтів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру працівниці коледжу, яка отримала хабар за вступ до навчального закладу.

Правоохоронці встановили, що адміністратор одного з коледжів Кам’янського району, яка входила до складу приймальної комісії, вимагала від абітурієнтів неправомірну винагороду за зарахування на денну форму навчання. За даними поліції, сума хабаря становила 500 доларів.

Поліцейські провели затримання в службовому кабінеті

18 серпня жінку затримали безпосередньо у її службовому кабінеті під час отримання коштів. Слідчі кваліфікували дії підозрюваної за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає прийняття службовою особою неправомірної вигоди.

20 серпня суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція продовжує розслідування та перевіряє можливі інші факти корупційних дій у навчальному закладі.

Нагадаємо, у Києві Печерський суд визнав винним депутата Житомирської облради Анатолія Мелашенка у шахрайстві. Він пропонував посади в АРМА за 10 тисяч доларів.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
