Фото: Національна поліція України

У Дніпрі поліція викрила корупційну схему у коледжі, де адміністратор вимагала гроші за вступ абітурієнтів

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру працівниці коледжу, яка отримала хабар за вступ до навчального закладу.

Правоохоронці встановили, що адміністратор одного з коледжів Кам’янського району, яка входила до складу приймальної комісії, вимагала від абітурієнтів неправомірну винагороду за зарахування на денну форму навчання. За даними поліції, сума хабаря становила 500 доларів.

Поліцейські провели затримання в службовому кабінеті

18 серпня жінку затримали безпосередньо у її службовому кабінеті під час отримання коштів. Слідчі кваліфікували дії підозрюваної за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає прийняття службовою особою неправомірної вигоди.

20 серпня суд обрав затриманій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція продовжує розслідування та перевіряє можливі інші факти корупційних дій у навчальному закладі.

